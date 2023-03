Inrca, le nomine delle associazioni di volontariato

Presso la sede del Csv Marche si è riunita l’Assemblea delle associazioni di volontariato e di tutela dell’ Inrca di Ancona per l’ elezioni dei componenti dell’Ufficio di presidenza dell’ Assemblea e dei rappresentanti in seno al Comitato di partecipazione dei cittadini.

"Nei diversi interventi – spiega una nota – è stata sottolineata la difficoltà di avere un confronto con la Regione Marche ed in particolare con l’Assessore alla sanità Saltamartini nonostante le numerose richieste anche da parte del Coordinamento dei CPC delle Marche. L’aver avviato la riforma organizzativa dell’Asur o aver provveduto all’avvicendamento delle direzioni delle Aziende o aver cercato di affrontare il problema delle liste d’attesa come l’organizzazione delle strutture di comunità territoriali senza un minimo confronto con i Comitati di partecipazione dei cittadini non è sembrato utile per migliorare la salute della popolazione marchigiana hanno detto gli intervenuti". L’ assemblea ha quindi proceduto ad eleggere all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea Franco Tiraboschi presidente, Fabio Amici vicepresidente, Pierfranco Canizzaro segretario. Al Comitato di Partecipazione: Roberto Amici, Paolo Pelosi, Ferruccio De Cadilach, Francesca Marchetti, Roberto Grelloni, Roberto Antonicelli, Emilia Greco, Angelo Gramazio, Daniela Renzulli, Alessio Mazzoni e Stefano Galvani.