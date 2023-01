Inrca, Maria Capalbo nuovo direttore generale

Seconda casella che va a posto nel puzzle delle nomine della sanità regionale. Dopo quella di Armando Gozzini all’Azienda ospedaliera Universitaria di Torrette ecco la seconda scelta: Maria Capalbo alla direzione generale dell’Inrca. La giunta regionale delle Marche, infatti, ha indicato l’ex direttrice generale dell’Azienda ospedali riuniti Marche Nord e attuale commissaria Azienda sanitaria territoriale 1 di Pesaro Urbino, come nuovo dg Inrca (Istituto nazionale ricovero e cura anziani). La scelta dell’Esecutivo ora andrà al vaglio del Ministero della Salute, una sorta di formalità, prima dell’ufficializzazione della nomina. Nulla da fare, quindi, per il senigalliese Gilberto Gentili altro candidato per l’Inrca che probabilmente a marzo potrà andare a guidarev la Ast1 pesarese. Insomma, alla guida delle due più importanti strutture sanitarie delle Marche e di Ancona arrivano due professionisti legati in qualche modo alla Lega. Cerrtamente Gozzini, ma anceh al Capalbo che nell’ultimo anno si è avvicinata molto alle posizioni del partito di Salvini.

Per quanto riguarda le varie Aziende sanitarie territoriali (Ast), scadrà il 20 febbraio il termine per la selezione, in particolare per le domande finalizzati a entrare nell’elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale delle Ast. Poi la "Commissione - ha spiegato la Regione - provvederà alla valutazione dei titoli, stabilendo preventivamente i criteri. I candidati sosterranno poi un colloquio finalizzato ad accertare il possesso delle capacità e competenze tecnico-gestionali e manageriali" prima della successiva nomina.