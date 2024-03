Inrca, operatori a domicilio per la dialisi

Migliorare la qualità della vita del paziente in dialisi attraverso un mix di tecnologia e servizi domiciliari. La volontà di rafforzare la sanità in maniera capillare sul territorio è il faro nel nuovo progetto dell’Inrca di Ancona per supportare i pazienti affetti da malattia renale cronica. Questo si concretizza offrendo un’assistenza specifica e domiciliare a soggetti anziani non autosufficienti che non possono contare sulla presenza di caregiver familiare o di un badante e rendere cosi più accessibile la dialisi peritoneale, eseguendola direttamente a domicilio. La dialisi peritoneale è una metodica sostitutiva per i pazienti con insufficienza renale cronica terminale.