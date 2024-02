"Inrca, sul’ospedale soltanto annunci. Non c’è ancora il cronoprogramma"

"Sul nuovo Inrca delle Marche, ancora oggi non c’è un cronoprogramma ma solo annunci nonostante il richiamo dell’ottobre scorso della Corte dei Conti che aveva segnalato ritardi nel completamento di importanti interventi infrastrutturali". E’ il consigliere regionale del Pd, Antonio Mastrovincenzo, ad attaccare l’assessore regionale ai Lavori pubblici Francesco Baldelli per la risposta all’interrogazione. "Intanto i costi di realizzazione sono lievitati da 79 milioni a più di 140 milioni, nonostante i cittadini aspettino invano da anni il completamento definitivo di questa struttura sanitaria strategica, tra false promesse e annunci flop. Col documento, chiedevo tempi certi per la realizzazione della struttura e nella risposta si ammette che l’aumento dei posti letto è stato una scelta della precedente amministrazione di centrosinistra e non, come in altre occasioni su questo tema si è tentato di fare, una scelta della fallimentare giunta Acquaroli".

Per Mastrovincenzo si certifica anche un’incertezza sul futuro: "Nella risposta c’è scritto che con le perizie di variante verrà approvato anche il cronoprogramma dell’opera. Roboanti però erano gli annunci dell’assessore Baldelli che a febbraio 2021 affermava che il nuovo termine per la conclusione dei lavori era previsto entro il 2023, spostando in avanti di due anni la data prevista. Nell’assestamento di bilancio di ottobre scorso le risorse aggiuntive sono state spostate dal 2023 al 2025. A gennaio, il nuovo rinvio al 2026, confermato lunedì durante il Consiglio comunale aperto di Ancona".