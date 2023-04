Insegno alla Mole: dai cartoon ai film

La terza edizione di ‘Ancona Comics & Games’ si chiude oggi con una ricchissima serie di eventi, ospitati alla Mole Vanvitelliana. A partire dall’incontro-intervista con Pino Insegno, che alle ore 15 parlerà della sua carriera di doppiatore e attore e incontrerà i fan. Insegno è la voce di Will Ferrell, Viggo Mortensen, Michael Shannon, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen, ma per gli amanti dell’animazione americana è soprattutto conosciuto come la voce di Stan Smith, lo sgangherato agente della CIA di American Dad.

In Italia è conosciuto come comico della Premiata Ditta, e per le conduzioni di importanti programmi televisivi, fra i quali ‘Lo Zecchino d’Oro’, ‘Domenica in’, ‘Mercante in fiera’, ‘Reazione a catena’ e ‘Striscia la notizia’.

Alle 17 arriverà Elisa Rosselli, autrice e voce delle canzoni del Winx Club, le Fatine create da Iginio Straffi, fondatore di Rainbow e creatore del cartone animato famoso in tutto il mondo. Elisa catapulterà gli spettatori ad Alfea per rivivere le emozioni delle canzoni e delle sigle del Winx Club.

Spazio anche per il cinema Squatter-Team: House of HorrorNerds presenta il mediometraggio ‘La tigre veste di nero’, di cui Roberto Ricci, ‘il parrucchiere del brivido’, firma soggetto e sceneggiatura. L’opera, girata ad Ancona e provincia, è ispirata al cinema di Dario Argento. Colonna sonora vivente di Ancona Comics è Edoardo Brugnoli ‘il pianista degli anime’ da incontrare durante i meet & greet nell’area ospiti. In 20.000 metri quadri si possono trovare tante aree tematiche e interattive.

Tra le più intriganti la Self Area, dedicata a disegnatori emergenti o autori professionisti che vogliono presentare i propri originali o riproduzioni, l’Area GameTrade, con spazi dedicati a Force Of Will, il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo, a Digimon Card Game, a Dragon Ball Super Card Game e, infine, a ONE PIECE Card Game, celebri anime giapponesi. Spazio anche a giochi da tavolo, di miniature, di carte, di ruolo dal vivo.

Si può giocare gratuitamente e sfidarsi nella grande Area Videogames con tante postazioni tra PC e console. Spazio anche ai giochi anni ‘80 e 90 con i cabinati originali di Rimini Arcade Bros. I piccoli maghi trovano un’area dedicata alla saga di Harry Potter, dove partecipare a lezioni di incantesimi, laboratori di pozioni e portare a casa una foto ricordo. C’è anche un’area food, con tante specialità di diverse cucine internazionali. Imperdibile la zona K-pop, con proiezioni, raduni, flashmob, ospiti e mercatini dell’usato dove poter scambiare o vendere e acquistare merchandise.