Insegue scalzo i ladri nei campi: lo minacciano con un cacciavite

L’incubo dei furti non si placa in Valmusone. A Villa Musone di Loreto sono tornati i ladri, tanto che l’altra sera i proprietari di una casa alla periferia della frazione li hanno visti mentre stavano per entrare e li hanno inseguiti a piedi, scalzi, per il campo circostante, senza riuscire a prenderli. Il loretano ha dovuto desistere perché minacciato con un cacciavite. Poco dopo ha chiamato i carabinieri. C’è chi sostiene che siano sempre gli stessi due balordi che stanno mettendo a ferro e fuoco il quartiere da settimane e che due sere fa hanno messo a segno altri due colpi in altrettanti appartamenti. Ladri sono riusciti a entrare anche in un’abitazione al terzo piano di via Flaminia II a Osimo, dove non si ferma nemmeno la scia di furti dalle auto in sosta. Ai blitz dello scorso weekend, prima in via Petrarca vicino alla Caio Giulio Cesare e poi in via Aldo Moro e via Loreto al San Carlo, sono seguiti lunedì furti anche nel parcheggio dietro alla chiesa nuova della Misericordia, in via Ungheria. I residenti hanno segnalato che gli episodi sono avvenuti dopo la messa delle 18.30 perché una donna, uscendo dalla celebrazione, ha ritrovato il finestrino dell’auto a pezzi con la borsa porta via. Si tratterebbe di una donna già nota per droga che i carabinieri di Osimo avrebbero identificato dalle telecamere di videosorveglianza che il Comune di Osimo ha piazzato lungo le principali strade della zona. Tentato un furto anche in via Tiziano, in una casa, messi in fuga dai vicini dopo che avevano già rotto la finestra.