Inseguimento da brividi, fermato a Fabriano

E’ stato un inseguimento da film a sirene spiegate l’altra sera da Collemarino al Pinocchio. Una Bmw di colore scuro con targa rubata non si è fermata all’alt delle Volanti della Polizia che l’avevano intercettata lungo via Flaminia che viaggiava verso Ancona. La vettura di grossa cilindrata ha accelerato cercando di seminare gli uomini della Questura. All’altezza della rotatoria di piazza Rosselli la macchina, trovandosi di fronte le pattuglie della Municipale che erano state allertate, ha sterzato in via Giordano Bruno attraversando il Piano e prendendo per via Montagnola. Da lì la Bmw ha fatto perdere le proprie tracce verso la Baraccola.

La scena si è spostata a Fabriano. Alcune autopattuglie del commissariato di pubblica sicurezza e del comando di Polizia locale hanno fermato un uomo trovato all’interno di una grossa auto, una Bmw appunto, parcheggiata in un’area sosta di un supermercato. Quell’uomo sospetto, non residente sul territorio nazionale, ha detto ai poliziotti di essere in attesa di amiche che l’avrebbero dovuto incontrare per recarsi a Roma. Gli indizi hanno portato gli agenti a credere che fosse proprio quella la macchina inseguita ad Ancona mentre andava a folle velocità per strade anche altamente trafficate. L’uomo è stato trattenuto fino a tarda serata nel commissariato fabrianese per accertamenti. Al termine è stato rilasciato.

Sono in corso di verifica, di intesa con la Questura di Ancona, collegamenti con alcuni furti e tentati che sarebbero stati segnalati nello stesso pomeriggio tra Fabriano, la Vallesina e lo stesso capoluogo dorico. In particolare a Rosora è stato messo a segno un colpo in un appartamento dove i ladri hanno portato via oro e gioielli e in quell’occasione è stata segnalata ai carabinieri proprio una Bmw scura a fare da "palo".