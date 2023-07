Inseguimento dei Carabinieri a Cupramontana, due centauri in fuga con le moto

In due in fuga con le moto scatta: l’inseguimento da parte dei carabinieri ma i due vanno fuori strada, abbandonano uno dei mezzi e si dileguano con l’altro. È caccia ai due centauri. Tutto è iniziato a seguito di un controllo da parte della pattuglia. Nei giorni scorsi nella tarda mattinata, infatti, i carabinieri hanno visto due motociclisti e mano a mano che si avvicinavano a loro, i due si allontanavano velocemente. È nato un inseguimento per le piccole vie del paese dove poche ore prima si erano verificati dei furti in casa.

Una delle due moto di grossa cilindrata è andata fuori strada per la forte velocità. Poco dopo il mezzo è stato ritrovato dai carabinieri che l’hanno subito sequestrato: non risulta rubato. Il centauro, con molta probabilità, è salito sull’altra moto: di entrambi però si sono perse le tracce.

Sul luogo del fuoristrada non è stata trovata né traccia di sangue (nessun ferito), né di stupefacenti. Sono in corso indagini da parte dei militari di Cupramontana per risalire all’identità dei due motociclisti.