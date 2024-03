Inseguimento della polizia, ma è la fiction

"Alex Bravo, poliziotto a modo mio", scatta l’inseguimento lungo via Raffaello Sanzio. Proseguono le esterne della fiction girata quasi interamente in città e che a novembre sarà trasmessa in prima serata su Canale 5. Dodici puntate con protagonisti Marco Bocci e Federica De Benedittis, nelle vesti di due agenti di polizia. La fuga è stata girata nel tratto di statale compreso tra via Perilli e via Dogana Vecchia: alcune riprese sono state effettuate anche all’Hotel Patrizia, che, per l’occasione, proprio come l’Hotel Caraibi di Cesano ha cambiato nome. Un poliziesco che si sviluppa in vari punti della città: da Palazzetto Baviera, che per consentire le riprese è stato trasformato in un Commissariato, passando per il Foro Annonario e la Rotonda a Mare. Ad avere un ruolo da protagonista è stata anche la frazione di Cesano, dove sono state registrate alcune scene sia nella piazza della frazione che al Residence Le Piramidi. Da giovedì si torna a registrare le interne, per poi attendere un’aria un po’ più mite in modo da poter effettuare registrazioni anche sulla spiaggia di velluto. Bocci e lo staff sono stati adottati da Senigallia dove resteranno fino a giugno e dove ormai si sentono a casa, tra passeggiate lungo il corso 2 Giugno e cene al ristorante, un modo per rilassarsi, la pausa pranzo viene fatta sempre sul set.