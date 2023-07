Inseguimento sul lungomare: bloccato un ragazzo

Si sono vissuti momenti di vero panico su via Costa Verde di Marcelli a Numana. Lunedì, verso le 10, i turisti che andavano al mare hanno visto i carabinieri che rincorrevano a piedi e poi con l’auto di servizio un ragazzo straniero. L’inseguimento è terminato lungo la Litoranea con una colluttazione. I militari hanno dovuto ricorrere all’uso dello spray in dotazione per calmare il fuggitivo. Il ragazzo, minorenne, di nazionalità ivoriana, è sospettato di aver commesso assieme a un connazionale una rapina ai danni di un altro minore avvenuta circa tre settimane fa in centro a Marcelli. I carabinieri l’avrebbero fermato per quel motivo. Proprio lì infatti, a giugno, un giovanissimo sarebbe stato accerchiato da due ragazzi che l’hanno forzato per avere il portafoglio prima di fuggire a gambe levate. Tantissima la paura e immediata la denuncia ai carabinieri che hanno da subito iniziato a condurre le indagini. Sono stati visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza che puntano per il corso e per le vie limitrofe per inquadrare quanti più dettagli possibili.

Proprio dallo scorso weekend Marcelli, come tutte le località balneari, è sorvegliata speciale dalle forze dell’ordine. E’ stata avviata infatti la prima attività di controllo dell’estate integrata tra polizia e carabinieri sull’area marittima di Numana. Proseguirà con costanza nei prossimi fine settimana lungo le aree adiacenti alle zone balneari per offrire a residenti e turisti la percezione di sicurezza necessaria per passare le vacanze in tranquillità e per prevenire il più possibile problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Non solo controlli su strade ma anche negli esercizi per verificare il rispetto delle norme in materia di somministrazione di alcolici e bevande da parte degli esercenti pubblici. Pronte 64 telecamere per il controllo del territorio (59 di controllo e cinque con ocr per la lettura delle targhe delle auto in transito) a Numana in particolare ed è partito il dispositivo di sicurezza "Estate tranquilla" in collaborazione con la vigilanza privata. Resta in vigore poi fino al 31 ottobre l’ordinanza per il contrasto all’abusivismo commerciale: "E’ vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica e borsoni in via Litoranea e su tutte le spiagge del territorio comunale", recita il documento. Silvia Santini