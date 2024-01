Inseguito, prende a pugni e calci il poliziotto

Per giorni una moto senza targa, guidata da un ragazzo, si era esibita davanti al campus scolastico di via Rosmini, sede dell’Ipsia e Itis, due scuole superiori della città. Con spericolate acrobazie il conducente impennava, rimanendo su una ruota e sgasando a tutta velocità tanto da suscitare la curiosità degli studenti che hanno anche ripreso le sue peripezie. Il giovane non aveva fatto i conti che quella via era la stessa dove hanno sede il Commissariato di polizia e la stradale. Proprio un poliziotto della stradale, uscendo a metà mattina dalla centrale, lo aveva visto sfrecciare e così lo aveva seguito in scooter fino a raggiungerlo davanti alla scuola. "Fermati, accosta, sono un poliziotto", gli avrebbe detto, ma il motociclista si è dato alla fuga.

Dopo un inseguimento durato parecchio il ragazzo era caduto a terra, perdendo il controllo della moto per aver alzato la mano e fatto il dito medio all’agente che aveva alle calcagna. Non gli era bastata, cercando di fuggire a piedi aveva aggredito il poliziotto con calci, pugni e spintoni tanto da ferirlo con una prognosi poi diagnosticata dai medici per oltre 20 giorni. Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale è finito davanti al tribunale di Ancona dove ieri ha patteggiato a 11 mesi, pena sospesa, davanti alla giudice Francesca Grassi. Imputato un 20enne anconetano, difeso dall’avvocato Michele Carluccio. L’agente, parte offesa con l’avvocato Ruggero Tomasi, è un 59enne di Senigallia. Il fatto risale al 9 ottobre scorso, di mattina. Il poliziotto era di turno quel giorno ma si trovava in abiti civili quando gli è passato davanti il ragazzino. Dopo che lo ha raggiunto il 20enne ha imboccato il marciapiede, nel senso contrario di marcia, arrivando in fondo alla via dove c’era un secondo poliziotti della stradale, anche lui non in divisa, che gli ha fatto cenno di fermarsi.

Anche lì si è districato con un abile zig zag e ha iniziato la folle fuga, sbeffeggiando l’agente, imboccando tre vie diverse fino a giungere sulla statale 16 dove poi è caduto. Rimasto senza mezzo non si è arreso e ha proseguito a piedi verso la stazione, oltrepassando anche i binari, per sbucare sul lungomare dove sono arrivati altri poliziotti che lo hanno bloccato e arrestato. Nella fuga era intervenuta anche una passante, quando è caduto a terra, che ha cercato di aiutare il poliziotto che veniva aggredito dal giovane. Il ragazzo non avrebbe capito che era un agente.

Marina Verdenelli