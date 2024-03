"Inserire i giovani nel mondo del lavoro"

"Chiedo all’Amministrazione comunale di impegnarsi in un immediato e costruttivo confronto con tutte le associazioni di categoria del territorio per trovare insieme le soluzioni più idonee per un inserimento dei giovani nelle varie realtà aziendali". Va in pressing il consigliere comunale di opposizione Pino Pariano. "Sicuramente – rimarca - i giovani ragazzi di Fabriano rappresentano un’importante risorsa per il futuro della nostra società. Favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, significa tra le altre cose anche eliminare o in ogni caso ridurre fortemente la possibilità che i giovani disoccupati per frustrazione o nei casi più gravi per disperazione, possano compiere atti illegali come purtroppo si evince spesso dalle cronache nazionali. Favorire l’occupazione significa inoltre ridurre fortemente i sussidi di disoccupazione e tutte le agevolazioni per legge attribuite a chi non ha più lavoro, contribuendo quindi ad un significativo sgravio dei costi che pesano su tutta la collettività".