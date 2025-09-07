Un insetto nell’orecchio. “In ospedale senza cure”

Ancona, 7 settembre 2025 – E’ in vacanza, a cena, di sera, in terrazza, le entra un insetto nell’orecchio prova a toglierlo ma senza successo. L’insetto continua a sbatterle nel timpano. Infastidita e preoccupata decide di andare al pronto soccorso dove si sente dire: “E’ anatomicamente impossibile, non possiamo farle niente” e per lei non viene chiamato l’otorino reperibile.

Lei continua a sentire quel fastidio, rientra nelle Marche dove il suo medico di famiglia la visita e le estrae l’insetto ‘fantasma’, una sorta di farfallina lunga un centimetro. La protagonista di questa disavventura sanitaria con un lieto fine (e nota di merito alla nostra sanità) è Cecilia Galatolo, scrittrice, anconetana di origine ma residente da anni a Castelbellino.

“Mi sono fatta accompagnare al vicino ospedale di Giarre a Catania, ma non avevano nulla e mi hanno consigliato di andare al Cannizzaro di Catania, l’eccellenza – spiega lei stessa-. Al triage ho spiegato l’accaduto ma l’infermiere ha prima sbarrato gli occhi incredulo poi mi ha fatto uscire senza farmi finire il racconto. Ho atteso fuori ma vedendo che non mi chiamavano ho chiesto almeno di sapere che codice avessi.

Una volta entrata, l’’infermiera, dopo aver sentito la storia, ridendo: “Cosa? Non ci credo, dai. Comunque non possiamo farti nulla. L’otorino non c’è. È reperibile di notte, ma possiamo chiamarlo solo se una persona sta per perdere l’uso dell’orecchio’. Chiedo se un medico mi avrebbe comunque visitato per sapere se fosse normale avere nel proprio timpano un rombo da Formula Uno. Lei mi ha detto: ‘Se vuole la inserisco e faccio visitare dal medico del pronto soccorso che di queste cose non sa nulla e che non ha la strumentazione per fare nulla. Mi ha sconsigliato di passare la notte lì dopo aver messo in dubbio più volte la mia versione: ‘Non è possibile che hai un insetto nell’orecchio. Sarà un acufene’”.

A quel punto, ancora incredula ma anche arrabbiata, ho detto che sarei tornata nelle Marche dove avrebbero risolto il problema. “Ah bene facci sapere, poi, cosa avrebbero fatto i dottori delle Marche più di noi, perché sono curiosa’ ha replicato l’infermiera - prosegue nel racconto Galatolo -. Detto fatto, arrivata a Castelbellino, sono andata dal medico di base che, dopo essersi assicurata che non avessi dolore, con una pinzetta e la luce ha estratto l’insetto ormai in putrefazione e mi ha somministrato un antibiotico per scongiurare infezioni, perché l’insetto era rimasto alcuni giorni e l’orecchio essendo a contatto con la testa è piuttosto delicato”.