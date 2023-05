"Insicurezza urbana Bivacchi in centro"

Anna Grasso, candidata sindaco per Falconara Libertas, intanto prosegue la sua campagna elettorale con dei video social per elencare le sue proposte. L’ultimo sulla sicurezza. O meglio, come dice lei, "l’insicurezza urbana". "Il centro, purtroppo, è diventato teatro di bivacco, furti, spaccio e danneggiamenti – spiega -. Bisogna invertire la rotta con una riqualificazione delle aree. Serve una metodologia del contrasto, la sicurezza non s’inventa. Non è un set cinematografico, non bastano solo telecamere. Servono presidi fissi di Polizia locale, una relazione tra cittadinanza attiva e controllo, un’attenzione per garantire serenità alla popolazione".