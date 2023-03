"Insieme per dare un’alternativa agli anconetani"

"Insieme per dare un’alternativa agli anconetani". Così ieri il consigliere comunale Gianluca Quacquarini che ha annunciato il suo ingresso nel gruppo di Altra Idea di Città e al tempo stesso contestualizzato la sua candidatura nelle liste del movimento civico che presenta come candidato sindaco il capogruppo Francesco Rubini. I due assieme hanno spiegato le ragioni dell’unione, ripercorrendo le iniziative e le battaglie condivise dentro e fuori il consiglio comunale a partire dall’Area Marina Protetta fino alla contrarietà alla realizzazione del parcheggio San Martino e alla mobilitazione per la riapertura della Stazione Marittima: "Il mio passaggio ad Altra Idea di Città _ ha detto Quacquarini _ è la conseguenza del fallimento della ricerca di un’unità a sinistra per quanto concerne il polo civico. Purtroppo non c’erano le condizioni e allora la mossa più naturale mi sembrava essere quella di unirmi a Francesco con cui abbiamo spesso collaborato politicamente in questi anni di consiliatura. La città è ferma e serve un’alternativa alla guida attuale". L’ingresso e la candidatura di Quacquarini conferma il percorso di radicamento e allargamento di Altra Idea di Città nel capoluogo: "La campagna elettorale sarà il momento per rappresentare alla città una visione di governo radicalmente alternativa a centrodestra e centrosinistra" hanno detto Quacquarini e Rubini. "Con lui c’è condivisione al 100% _ ha ribadito il candidato a sindaco Francesco Rubini _. Il senso politico della mossa è far parte della lista a mio supporto che presenteremo entro fine marzo. Il fallimento dell’unione a sinistra? La responsabilità non è nostra. Io mi sono candidato a luglio 2022 e sono sempre stato disponibile a fare un passo indietro, ma non è stato sufficiente. E comunque la porta fino a metà aprile resta aperta".