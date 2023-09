Installati 3 defibrillatori a Corinaldo: il paese diventa "cardio-sicuro"

Corinaldo paese dell’accoglienza turistica, religiosa, culinaria e ora anche luogo "cardio sicuro. Sono infatti stati installati i 3 totem con gli altrettanti defibrillatori in punti strategici del borgo gorettiano: i sistemi di ultima generazione e multilingue sono stati posizionati in Largo X Agosto, nelle vicinanze dell’ ingresso del Coal alla Nevola e Nei pressi dell’Acli a Madonna del Piano. "Il nostro comune – afferma il sindaco Gianni Aloisi, sindaco di Corinaldo – ha aderito a questa importante iniziativa sociale che ha la finalità di rendere tutto il territorio Cardio-Protetto. Il progetto "Città Cardioprotetta" è curato dalla Cooperativa Sociale Solution di Bolzano e non ha comportato alcun costo per le casse comunali grazie al contributo di numerosi sponsor. Gli apparati non necessitano di corrente elettrica, sono collegati con l’Alert al 112 e la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico della Cooperativa Sociale Solution". "La partecipazione a questo progetto – conclude il sindaco - è un atto di progresso etico, sociale e culturale".