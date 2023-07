Insulta la concessionaria Nei guai per diffamazione

Acquista una moto Ducati da una concessionaria, usata, pagandola 23mila euro, e dopo due guasti i se la prende con il venditore, offendendolo su Facebook. "Falsità nel venderti la moto e professionalità pari a zero, sono le vostre doti migliori e dalle foto che pubblicherò sulle riviste specializzate si vedrà la verità, altro che recensioni controcorrente". Questa frase, riportata sulla pagina del social network, è costata una condanna a tre mesi per diffamazione aggravata ad un campano di 61 anni. La condanna è stata pronunciata ieri dal giudice Luca Zampetti a conclusione del processo dove il titolare della concessionaria si è costituito parte civile con l’avvocato Paolo Tartuferi. Il post risale al febbraio del 2017. Alcuni mesi prima il 61enne aveva acquistato una Ducati multistrada 1.200. In due occasione un pezzo della marmitta gli si era staccato. La concessionaria era arrivata a dargli i soldi per l’acquisto di un pezzo nuovo ma il cliente voleva anche il rimborso di spese legali sostenute per un sollecito al pagamento. Nel frattempo aveva offeso l’attività che è passata al contrattacco, denunciandolo.