Insulti dagli spalti: più colpito il calcio

Al giorno d’oggi lo sport dovrebbe essere considerato una fonte di divertimento per tutti e non un modo di insultare altre persone. Inoltre, dovrebbe essere utilizzato anche come strumento per evitare le discriminazioni. Nel 2022 è stato presentato il primo rapporto dall’"Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport", con lo scopo di sensibilizzare le persone ed educarle a non utilizzare più insulti a sfondo razziale. Tramite studi svolti da scienziati e tecnici si è visto quali sono gli sport più colpiti: al primo posto c’è il calcio (78,7%), poi il basket e l’atletica (1,9%). Quindi la disciplina più colpita è senza dubbio il calcio, specialmente quello italiano, con numerosi fenomeni razziali, come accadde durante la partita di andata di Coppa Italia tra Juve e Inter, in cui ci furono molti episodi di razzismo. Da una ricerca si è scoperto che il 12,3% dei commenti nel mondo del calcio sono insulti a sfondo razziale: tra i giocatori più colpiti ci sono Balotelli e Lukaku. Nel mondo degli sport però ci sono stati anche momenti contro il razzismo come il "Keep Racism Out" voluto dall’Unar, o come il "Black Lives Matter" a seguito della morte di una donna afroamericana, e numerose sono state le dediche, come il campo da basket dedicato a George Floyd. Quindi in sostanza ancora oggi sono numerosi gli avvenimenti discriminatori, ma si sta cercando di contenerli. Comunque sia io penso che sia sbagliato insultare qualcuno per l’etnia, il sesso o la religione, perché siamo tutti uguali: siamo persone!

Alessandro Strano IIB