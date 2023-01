"Insulti, ma nulla che possa ricondursi al razzismo"

"Il giudice sportivo in un supplemento di indagine ha confermato di non aver sentito nulla che possa ricondursi al razzismo, solo insulti, assolutamente da condannare, ma nulla che possa coinvolgere la società neppure a titolo di responsabilità oggettiva". Così dalla Jesina Calcio femminile, tramite il legale Massimo Montaruli, dopo l’episodio degli insulti di due genitori di una giocatrice leoncella alla giocatrice del Vicenza Rafiat Folakemi Sule, domenica scorsa. "Condanniamo fermamente ogni forma di razzismo – aggiungono –, ma da un attento esame del video è facilmente accertabile che alcuni individui sicuramente non tesserati della Jesina inveivano insultavano la giocatrice del Vicenza senza però mai usare urlare la parola ‘sei scura’ e pertanto le offese gravi e da condannare (‘Bestia’) non avrebbero alcuna connotazione razziale. Nessun addebito potrà essere mosso alla Jesina calcio femminile: il giudice sportivo ha erogato due giornate di squalifica alla giocatrice del Vicenza senza nulla contestare alla Jesina calcio. Quanto accaduto non può in alcuna maniera screditare il buon nome della Jesina calcio da sempre impegnata in modo sano, corretto e leale nel mondo dello sport. Inoltre – concludono – visto lo scarso pubblico presente allo stadio quel giorno, la società padrona di casa avrebbe potuto intervenire fattivamente nell’immediatezza del fatto".