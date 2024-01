Intanto arriva anche la Befana dei borghi

Tutto pronto per l’arrivo della Befana: la vecchina più famosa del mondo consegnerà dolcetti (e non solo) ai piccoli abitanti di Sappanico e di Montesicuro. È la prima volta che la Befana dell’associazione anti degrado di Sappanico, presieduta da Fabio Mecarelli, si fa vedere fuori dai propri confini. L’appuntamento è per domani, alle 17.30, al Circolo di Montesicuro, dove per la tombolata dell’Epifania ci sarà ospite proprio la Befana. Un emozionato Mecarelli andrà in giro con la sua scopa di saggina a incontrare adulti e bambini: "L’associazione è nata per le frazioni e tutte meritano di avere la Befana dell’associazione". L’iniziativa nacque diversi anni fa, per volontà di Paolo Baggetta (deceduto purtroppo nel settembre scorso), il fondatore dell’organizzazione che si è sempre battuta per il decoro e la manutenzione delle frazioni. n.m.