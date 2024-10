Intanto l’azienda fa 50 anni: "Progetto solido ed economico"

Cinquant’anni di storia alle spalle e una sfida per il futuro come gestore unico per la gestione dell’igiene ambientale che l’azienda è "pronta ad accogliere". All’auditorio Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana di Ancona si celebra la società anconetana (1973-2023) da "mezzo secolo al servizio del territorio". Gli interventi sono stati preceduti dall’esibizione del tenore anconetano David Mazzoni che ha anche un operatore ecologico di AnconAmbiente il quale ha cantato "Il mare calmo della sera", un brano del repertorio di Andrea Bocelli. AnconAmbiente, ex Asmiu, ha un patrimonio di 8 milioni di euro, 300 dipendenti e 30 milioni di euro di fatturato, bilancio in positivo dal 2014, ha sei soci che sono i Comuni di Ancona, Chiaravalle, Fabriano, Cerreto d’Esi, Sassoferrato e Serra dè Conti. "Cinquanta anni di storia sono tanti anni e rappresentano anche la solidità dell’azienda, - ha detto a margine il presidente Antonio Gitto -, la capacità di proiettarsi al futuro. Quindi la sfida della azienda unica per la gestione dell’igiene ambientale sulla provincia è una sfida che AnconAmbiente, può assolutamente raccogliere". Su questo fronte, riferisce, "siamo a buon punto perché l’ata (Assemblea territoriale d’ambito), l’ente competente ha già deliberato il modello di gestione che è l’affidamento in House: siamo gli unici candidati e credo che il progetto sia estremamente solido dal punto di vista economico finanziario e da quello normativo della tenuta. Crediamo che questa sia la volta buona". "È una celebrazione - ha osservato il sindaco di Ancona Daniele Silvetti - che però ci dice quanto lavoro sia stato fatto in mezzo secolo con il raggiungimento di questo obiettivo molto importante del 65% di raccolta differenziata ad Ancona: quindi alle spalle un obiettivo raggiunto e davanti un grande obiettivo da raggiungere, la grande sfida del gestore unico dei rifiuti in questa provincia, un obiettivo che non è soltanto appannaggio di una grande azienda, come AnconAmbiente ma di tutto il territorio provinciale". "Questa è la grande sfida. Se si capisce che in realtà il controllo del territorio debba rimanere in mano pubblica soprattutto in un servizio così strategico, e si comprende che la sfida è importante, soprattutto se non si seguono certe sirene che in realtà sono fuorvianti ma sono molto pericolose per i cittadini e gli utenti". Alla Regione, ha sottolineato Gitto, "chiediamo semplicemente un supporto per la possibilità di lavorare meglio e in condizioni di economicità per i cittadini".