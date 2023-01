Intanto nuove leve Dem si candidano a segretario per le Marche

Il Pd delle Marche è fermo in attesa del congresso, che dovrà eleggere il nuovo segretario regionale dopo la sconfitta alle Regionali del 2020 e quella delle Politiche del 2022. E si fa avanti una nuova generazione. "Noi ci siamo e ci mettiamo a disposizione", affermano in una nota Timoteo Tiberi, 29 anni già segretario organizzativo dei Giovani Democratici delle Marche ed attuale organizzatore del Pd di Pesaro Urbino, Andrea Gentili, 46 anni, sindaco di Monte San Giusto e vice segretario provinciale Pd di Macerata, Michela Bellomaria, 41 anni, vicesindaco di Cerreto d’Esi, Francesco Ameli, 36 anni, capogruppo consiliare del Pd di Ascoli Piceno e segretario provinciale Pd e Marco Perugini, 34 anni, presidente del Consiglio Comunale di Pesaro e vice segretario provinciale dem di Pesaro Urbino. "Al partito democratico delle Marche serve un impegno forte e qualificato che sappia coniugare l’esperienza con il cambio generazionale" si legge in una nota. "Non ci sfugge il tema politico del progresso generazionale tra la classe dirigente del nostro partito – spiegano – ed è per questo che abbiamo deciso di metterci a disposizione, raccogliendo le sollecitazioni di tanti per offrire alla nostra comunità il nostro entusiasmo, il nostro impegno e le nostre competenze amministrative e di direzione politica per la carica di segretario regionale del Pd, anche superando l’attuale dibattito congressuale nazionale". I cinque ‘candidati’ "in collaborazione e non in competizione", vogliono costruire "una proposta politica in grado di interpretare al meglio questo momento storico per il Pd delle Marche ed allo stesso tempo unire la comunità del Partito Democratico marchigiano uscendo dai vecchi schemi. "Nelle prossime ore – annunciano – avvieremo una fase di ascolto in tutti i territori per costruire il miglior progetto politico e la più condivisa candidatura a segretario regionale che fin da ora ci impegniamo lealmente a sostenere".

Intanto, arriva la notizia che il commissario regionale Alberto Losacco annuncia di avere istituito la commissione regionale per il congresso, che "resterà in carica fino all’insediamento della nuova assemblea regionale". La commissione, costituita da 15 membri, è così composta: Bellini Valentina, Bolognini Serenella, Borraccini giovanni, Calisti Sara, Castricini Paola, Comi Francesco, D’Alessio Carlo, Giannini Sara, Grilli Betta, Mezzolani Almerino, Morresi Elisa, Pettinelli Loredana, Tassi Arduino, Tognazza Ylenia, Traversini Gino.