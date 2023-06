Intanto parte anche "Polverigi sotto le stelle"

L’estate di Polverigi parte alla grande stasera con l’ormai tradizionale cena in piazza allietata da "The blue bus" in concerto che occuperà tutta piazza Umberto I dalle 20. Un evento che rientra nel grande cartellone "Serate sotto le stelle" che prelude a quello pure tanto atteso di sabato 24 e domenica 25, Pizzagustando, il Festival della pizza d’autore in centro. Il concorso nazionale musicale per giovani talenti invece è in programma venerdì 30 al chiostro di Villa Nappi dalle 21. Venerdì 7 luglio al via "Assapora Polverigi", una passeggiata enogastronomica alla fattoria Donzelli con degustazione. Giovedì 13 spazio ai bambini con "Festa dei fioli", giochi in legno in piazza dal dopocena e domenica 16 ci sarà la Camminata della pace e cena a Rustico. Giovedì 20 altra cena in piazza con Mirando dj set. Venerdì 28 "I miuri" in concerto al ristorante "Da Gigetto", sabato 29 la commedia "L’abito non fa la monaca" della compagnia Attori per caso al campo polivalente. Si arriva al 4 agosto con il concerto lirico e cena in ricordo di Giovanna Muller a Villa Nappi. Domenica 6 38esimo Monsano folk festival al chiostro della Villa mentre martedì 9 concerto di San Lorenzo con il corpo bandistico di Polverigi. Giovedì 24 altra cena in piazza con "Notti italiane" in concerto e sabato 26 chiude la commedia in dialetto "More sempre i mejo" della compagnia Balta e ribalta, al parco della Villa dalle 21.