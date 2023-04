"Intanto riapriamo la stazione marittima"

"Il Porto Antico, con le sue bellezze e vedute, è uno dei luoghi identitari per eccellenza di Ancona, di certo uno dei luoghi del cuore a cui i cittadini sono più legati. Per questo motivo crediamo che il Porto Antico vada ulteriormente valorizzato sia da un punto di vista storico che ricreativo, restituendolo definitivamente alla città e ai suoi abitanti. Pertanto, non è necessario scegliere una strategia o l’altra, entrambe le proposte sono facilmente attuabili in orari, modalità e con organizzazioni differenti. Ciò che serve è soltanto avere un po’ più di buona volontà. C’è un’altra questione molto importante che si lega all’ambito portuale e alla tipologia di attrattività necessaria. La riapertura della stazione marittima come metro di superficie, tra gli altri vantaggi, potrebbe contribuire ad agevolare l’accesso di cittadini e turisti all’area e aiuterebbe a ridurre traffico ed emissioni inquinanti. Secondo me e secondo tutti i componenti della lista che mi sostiene, è un aspetto imprescindibile. La valorizzazione storica e ricreativa dell’area, se sviluppata in maniera adeguata, porterebbe sostanziosi benefici economici per la comunità anconetana, vantaggi occupazionali e di qualità della vita. Infine, una corretta pianificazione e collaborazione con l’autorità portuale e gli operatori del porto consentirebbe un ritorno d’immagine grazie ai turisti in arrivo nello scalo dorico, turisti che non sarebbero soltanto di passaggio, ma che, al contrario, potrebbero essere attrattati da una visita approfondita".