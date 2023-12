Intanto slitta l’incontro con gli sfollati del sisma

L’incontro tra i terremotati di Ancona, il commissario straordinario alla Ricostruzione per il sisma 2016 del centro Italia Guido Castelli e il governatore Francesco Acquaroli, promesso una settimana fa dallo stesso presidente ai rappresentanti del Comitato 7.07 in occasione di un presidio a Palazzo Raffaello, è stato riprogrammato a domani, sempre presso la sede della Regione. Era previsto inizialmente ieri, ma due giorni fa è stato necessario calendarizzare in altra data l’appuntamento più atteso dagli sfollati del capoluogo. In quella circostanza, tuttavia, torneranno a chiedere rassicurazioni e risorse per la riqualificazione degli immobili lesionati a novembre 2022, dopo la doccia fredda della bocciatura dell’emendamento alla Finanziaria e il rischio, concreto, di rimanere col cerino in mano, ovvero senza fondi per ricostruire le case. L’aspetto singolare è che il vertice tra cittadini, Castelli e Acquaroli dovrebbe tenersi intorno alle 11, proprio a ridosso della conferenza di fine anno del presidente e della Giunta regionale. A preoccupare il Comitato, però, sarebbero piuttosto "i tempi stretti. Quindi ogni giorno che passa, rispetto al Milleproroghe (Decreto in cui sono riposte le speranze dei terremotati per vedere riconosciuti ristori adeguati per il ‘loro’ sisma, ndr), è un giorno perso che non si recupera". Inoltre, i portavoce hanno chiarito che andranno "in Regione soltanto se usciremo con qualcosa di concreto. Altrimenti è inutile. Non abbiamo più tempo, né la capacità di sopportare".

Tra le novità annunciate al Carlino anche l’intenzione di voler organizzare a metà gennaio "un’iniziativa comune tra noi, gli alluvionati di settembre 2022 e i terremotati del centro Italia", per fare in modo che le tragedie che hanno devastato le Marche, un territorio bello e fragile, non vengano dimenticate.

Giacomo Giampieri