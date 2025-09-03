Intasca cinque milioni con un biglietto da venti euro. Il titolare del bar esulta: "Ma il cliente non so chi sia"

Senigallia si sveglia milionaria: un biglietto vincente del Maxi Miliardario New (costo 20 euro) è stato venduto al Bar Sogno, all’interno del centro commerciale Il Molino. La vincita è di 5 milioni. La notizia ha riempito di gioia e stupore il titolare del locale, Fabio Santilli. "Mi hanno avvisato dal concessionario che la vincita è avvenuta proprio qui. Il cliente non è passato dal bar, perché per queste cifre ci sono modalità di riscossione specifiche, ma sono felicissimo. È la vincita più alta di sempre qui da noi e mi sembra incredibile che 5 milioni siano passati dalle mie mani". La vincita più alta di sempre nelle Marche è stata realizzata al Superenalotto, nel maggio 2021, a Montappone, dove il fortunato vincitore si aggiudicò la bellezza di 156 milioni. Il paese fermano è il paese più piccolo d’Italia (1700 abitanti) ad avere vinto di più.