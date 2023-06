Inteatro Festival, nuovi talenti sul palco: al via la prevendita

Si apre la biglietteria della 44esima edizione di Inteatro Festival, dal 15 al 18 giugno a Polverigi.

Il Festival non rinuncia al ruolo di scopritore di talenti e di nuove esperienze teatrali. Nathan Ellis drammaturgo britannico per la prima volta in Italia, presenta ‘work.txt’, dove non sono gli attori a fare da interpreti ma il pubblico stesso guidato da un programma informatico (17 e 18 giugno).

Tra le prime: ‘ULTRA’di Nicola Galli e Cashapona di Simone Donati. Il debutto in forma di work in progress di INSEL firmato da PanzettiTicconi, uno spettacolo coprodotto dalla rete JUMP di cui fa parte Inteatro con altri 9 Festival e centri produzione italiani.

Poi Masako Matsushita con ‘Scarto’, Veronica Vagnoni e Mirto Krasaki con ‘Leonia’, Alessandra e Roberta Indolfi con ‘Io. Tu. Io e te. Tu ed io. Noi. Loro. Noi e loro’, Annalì Rainoldi con ‘Songs of extinction’, Michele Ifigenia Colturi Tyche con ‘Amadriade’, Marianna Moccia e Sara Lupoli con ‘Wood’.

Carnet giornaliero 2 euro. Biglietti da 5, 8 e 10 euro. Per gli spettacoli al Teatro della Luna biglietti anche su www.vivaticket.com. Info: biglietteria delle Muse (07152525), o allo 07120784222. [email protected] Dal 15 al 18 giugno sarà attiva anche la biglietteria a Polverigi (0719090007).