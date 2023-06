"Inteatro, luogo dove condividere l’arte"

‘Inteatro Festival’, capitolo 44. Dal 15 al 18 giugno Polverigi torna a ospitare la storica rassegna dedicata alle arti performative. Saranno quattro giorni incentrati soprattutto sulla danza, ma con uno spettacolo teatrale di quelli destinati a lasciare un segno: ‘work.txt’ del drammaturgo britannico Nathan Ellis, per la prima volta in Italia, dove non ci sono attori sul palco, perché è il pubblico a ‘recitare’, guidato da un programma informatico.

Velia Papa, direttore artistico di ‘Inteatro’, parla di "uno spettacolo sull’essenza stessa del teatro: la creazione di una comunità. In quel momento di condivisione spettatori, artisti e tecnici si sentono tutti parte di una comunità temporanea che si ritrova in un certo spazio. Il risultato è sorprendente".

Un senso di comunità che caratterizza da sempre il festival. Si va a Polverigi per condividere un’ ‘esperienza’.

"Sì, e questo senza alcuna forzatura. Polverigi diventa un luogo dove ritrovarsi, con una modalità nuova rispetto al solito. ‘work.txt’ in questo senso è uno spettacolo molto significativo. E’ imperdibile".

Non sono poche 44 edizioni...

"Io non ragiono per anni, ma per cicli. Adesso siamo in una fase nuova, di trasformazione. Quel che conta è il contesto, la capacità di creare connessioni, tra il pubblico, gli artisti e la cultura contemporanea. Villa Nappi e il suo parco sono il cuore del festival a livello di spazi, quest’anno più che mai, perché questa edizione pone al centro i temi legati all’ambiente. Gli artisti, molto giovani, esprimono un disagio che viviamo tutti".

C’è stato anche un bando dedicato a questo tema, vero?

"Sì, abbiamo promosso un bando sul rapporto creativo tra danza e tematiche ambientali, scegliendo sei artisti, di cui due marchigiani: Veronica Vagnoni, che con Myrto Krasaki presenta ‘Leonia’ e l’italo-giapponese Masako Matsushita, autore di ‘Scarto’. Sono tutti artisti giovanissimi, che sentono una responsabilità sociale riguardo all’ambiente".

Solita obiezione: a Polverigi vanno in scena cose ‘difficili’.

"Quest’anno c’è molta danza, un linguaggio astratto e fisico, anti narrativo. Sono pensieri e suggestioni tradotti in movimento. E’ qualcosa che tocca i sentimenti, la nostra interiorità. Neanche ‘work.txt’ è difficile, perché parla ai sensi. Certo, bisogna anche lasciarsi andare, essere ‘disponibili’ ad accogliere quello che si vede".

Il festival è il momento più visibile di un lavoro continuo, rivolto al mondo. Basti pensare al progetto internazionale ‘Crossing the sea’.

"Oggi non si può fare questo lavoro se non si è connessi con l’estero. E’ proprio un fatto di sopravvivenza come artisti. Queste connessioni sono cruciali. Tra l’altro all’estero c’è grande attenzione per la nostra danza. Basti pensare ad Alessandro Sciarroni, che ha conquistato il mondo. Marche Teatro ha prodotto molti suoi spettacoli. E altre nostre produzioni sono sempre in giro per il mondo".

Raimondo Montesi