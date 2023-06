"Inteatro", si chiude in bellezza A Villa Nappi tre prime assolute

Ultimo giorno di Inteatro festival: l’appuntamento, per oggi, a Polverigi, è a partire dalle 19. Una domenica di teatro con quattro eventi, di cui tre prime assolute. Ad aprire la serata, al parco Villa Nappi, è lo spettacolo (in prima assoluta) Amadriadi, di Michele Ifigenia Colturi, che cura la coreografia. Ad affiancarlo, saranno i performers Enzina Cappelli, Andreyna De la Soledad, Federica D’Aversa. Al suono, Tarek Bouguerra per un’evocazione visiva in relazione allo spazio urbano-contemporaneo. La figura delle Amadriadi diventa un espediente per regalare un momento di sospensione allo spettatore. La metamorfosi viene cristallizzata per concedere all’occhio di gioire di questa trasformazione. Alle 19.30, al giardino della chiesa del Sacramento – sempre a Villa Nappi – debutta in prima assoluta Wood. Gli spettatori saranno qui presi per mano dalle danzatrici danzatrici Marianna Moccia (anche performer aerea) e Sara Lupoli. Performance e suobu a cura di Maria Anzivino e di Julia Primicile Carafa. Un viaggio visuale e sonoro, dove le scene dondolano sul sottile filo dell’immaginazione, evocando suggestioni legate alla complessità dell’essere umano e all’ ostinata ricerca dell’equilibrio. Entrambe le pièce sono state selezionate dalla OpenCall2023 di Inteatro Festival. Sempre in prima assoluta alle 20.40, al parco Villa Nappi, Simone Donati presenta una performance itinerante con Cashapona. Sulla musica di Atmo Music, ballano Francesca Merolla, Stephen Quildan e Lucrezia Aiuto. Un suggestivo titolo, che significa "palma che cammina" e che nasce da un’esperienza vissuta nella foresta amazzonica peruviana. Un metodo di analisi e di assimilazione di aspetti unici e affascinanti della natura con un particolare sguardo ad alcune abitudini, meccanismi di sopravvivenza e di relazione simbiotica che piante e animali mettono in atto. In Cashapona, c’è un tentativo di indagine sul legame che intercorre tra ciò che si considera natura e alcuni dei tanti aspetti della natura umana. A chiudere, alle 21.30, al teatro della Luna, la replica di Work.txt, di Nathan Ellis, drammaturgo e regista inglese per la prima volta in Italia ad Inteatro con un lavoro presentato in versione italiana e prodotto da Marche Teatro. Un’opera sull’occupazione, l’automazione e una cultura del lavoro in trasformazione. Uno spettacolo divertente, dove gli spettatori partecipano collettivamente. Sarà proprio Marche teatro, a portare Work.txt a Milano, alla fondazione Feltrinelli, il 23 giugno.

Nicolò Moricci