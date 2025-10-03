Integrazione al Piano. Dietrofront del Comune: niente Festa dei Popoli. Se ne riparla a primavera

Festa dei Popoli al Piano: prima l’annuncio carico di aspettative, poi il dietro-front silenzioso. L’iniziativa dedicata soprattutto all’integrazione tra le comunità straniere e quella italiana residenti nello storico quartiere anconetano è stata cancellata; era stata fissata per questo mese di ottobre, prima per sabato 4 e poi sabato 11, ma alla fine non si farà. Decisiva una riunione tra l’amministrazione comunale e le associazioni che si occupano del tema immigrazione e integrazione che si è svolta martedì scorso, in mattinata, alla presenza del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ne ha preso atto. Quando sembrava tutto pronto, la scelta di bloccare l’iter e posticipare possibilmente l’iniziativa la prossima primavera, ma per ora senza alcuna data a garanzia di svolgimento.

Era stata l’ideatrice del progetto, la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Maria Grazia De Angelis a rivelare al Carlino alcuni dettagli su questa festa dedicata alle comunità straniere. Doveva essere la prima iniziativa di rilievo e con quella missione organizzata dalla giunta di centrodestra al Piano in quasi due anni e mezzo. La De Angelis ne aveva parlato proprio al Carlino rivelando i vari dettagli meno il nome dell’evento che sarebbe stato condiviso con le associazioni. Doveva svolgersi in corso Carlo Alberto, con la strada chiusa dalle 17 fino a sera inoltrata, con la presenza di tutte le associazioni di settore e la partecipazione delle comunità. A coordinare il tutto doveva essere l’assessorato guidato da Orlanda Latini (nella foto) che poteva avvalersi della collaborazione proprio di alcune consigliere comunali di maggioranza a cui delegare l’organizzazione dell’evento al Piano.

Un evento a costo zero, nel senso che l’amministrazione comunale avrebbe limitato quasi a zero, al netto delle provvidenze tecniche (palco, allacci, strutture ecc.) il suo contributo. Un grande evento lontano dal centro, ma scarsamente finanziato. Nella riunione di martedì scorso c’è stato il tentativo da parte dell’amministrazione comunale di unificare la festa dei popoli al tradizionale mercatino di natale di corso Carlo Alberto, ma le associazioni hanno preferito non unificare due temi completamente diversi tra loro e puntare alla primavera 2026.

Certo anche a quel tempo non sarà facile per il comune trovare risorse e date disponibili considerando che il grosso degli sforzi sarà orientato all’evento identitario e commerciale più importante della città, ossia la Fiera di san Ciriaco. Certo un’occasione persa per rimettere il Piano al centro delle iniziative e per dare nuovo slancio a un quartiere ricco di potenzialità e troppo spesso considerata una zona a rischio. L’ultimo evento risale al dicembre 2023 con i ‘Sabati del Piano’, limitati soltanto a quello e poi non più calendarizzati.