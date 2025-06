Integrazione, l’opera delle associazioni

Accoglienza e integrazione, il grande tema del nostro secolo, flussi di milioni di persone in continuo movimento ogni giorno in ogni parte del mondo. Il Comune di Jesi tra i sensibili in Italia si è fatto carico di affiancare da anni le associazioni in prima fila nei percorsi personalizzati di inclusione e formazione. Coordinati da Asp Ambito 9, per conto del Comune di Jesi, sono stati resi noti ieri i risultati ottenuti nel 2024 dai progetti Sai (Ancona provincia d’asilo’ e ‘Jesi per i minori’) realizzati in sinergia con Vivere Verde, Cooss Marche, Polo9, Anolf, Casa della Gioventù, Nuova Ricerca agenzia Res, Lella 2001, Oikos. L’anno scorso sono stati messi a disposizione 771 posti di accoglienza, distribuiti in 153 strutture (di cui 7 dedicate a minori non accompagnati), ubicate in 34 comuni aderenti della Regione, una solida rete che ha permesso di supportare 1067 persone. Presenti la presidente di Asp ambito 9 Gianfranca Schiavoni, il direttore Franco Pesaresi, il vice sindaco assessore ai servizi sociali Samuele Animali, il responsabile dell’ente gestore Ccoss Marche Sascha Smerzini anche per presentare la Giornata Mondiale del Rifugiato: giovedì 19 al Teatro Moriconi la performance di Max Cimatti ‘Sospesi tra due mondi’.

g.a.