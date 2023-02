"Intellettuale aperto e sincero": addio al professor Giancarlo Vecci

Addio al professor Giancarlo Vecci, aveva quasi 89 anni. Ieri l’ultimo saluto alla chiesa San Massimiliano Kolbe di Jesi. Negli anni Sessanta insegnava italiano e storia all’istituto magistrale e poi dopo la pensione all’università degli adulti della Vallesina. Tantissimi gli studenti che lo piangono e ricordano con commozione. Tra loro Silvano Sbarbati: "Era stato mio insegnante di italiano e storia alle superiori negli anni ‘60. Aveva cercato di aprire i nostri orizzonti al di là dei limiti di una provincia che ancora non era stata scossa dal Sessantotto, per quanto era possibile. Ricordo i suoi consigli di lettura. Non aveva mai smesso di studiare, e di praticare una sua attenta lettura del mondo attraverso la letteratura. Non indulgeva verso "forme creative" caotiche e oscurate, perché legato ai classici in modo sereno, non accademico, pur tuttavia attento ai sussulti della novità. Forse l’aggettivo con cui è giusto consegnarlo alla memoria dei posteri è "aperto": allo scambio, al confronto sincero, senza supponenza ma anche ricco di comprensione e disponibilità. Un intellettuale. Ci mancherà".