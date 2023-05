Intelligenza artificiale "Riconoscimento importante anche stando lontano"

E’ una scienziata di livello internazionale, e riferimento di Ibm per temi cruciali del futuro dell’umanità, ovvero etica e intelligenza artificiale. La dottoressa Francesca Rossi oggi riceverà la civica benemerenza con medaglia d’oro in piazza Cavour, ma alle ore 16, nel Ridotto del Teatro delle Muse, sarà anche protagonista di un incontro ("Il confine del futuro") aperto a tutta la cittadinanza, e in particolare rivolto ai giovani, a cui parteciperà anche Emanuele Frontoni.

Dottoressa Francesca Rossi, cosa rappresenta per lei, anconetana, questo riconoscimento?

"Mi fa molto piacere pensare di poter dare un contributo anche stando lontano dalla mia città, dove non vivo da molto tempo. Evidentemente Ancona è sensibile a temi come il rapporto tra intelligenza artificiale ed etica. Dandomi questo riconoscimento dimostra di tenere a questi argomenti a cui lavoro, e che riguardano una tecnologia che bisogna saper gestire nel modo giusto".

Crede nell’importanza dell’attività divulgativa?

"Mi fa piacere parlare di certe cose, nella speranza di portarle all’attenzione dei cittadini, di raggiungere cioè persone non esperte, a cui cercare di far capire una tecnologia che a volte sui giornali viene presentata con esagerazione, evidenziandone più i pericoli che le potenzialità, le cose che ci permette di fare".

I timori però non mancano, al di là della scarsa conoscenza dell’argomento da parte dei più.

"Timori e preoccupazioni ci sono, per questo è importante spiegare questa tecnologia, che poi va usata con attenzione. Anche l’ultima versione non sempre genera risposte corrette. Anche questa tecnologia ha dei limiti. C’è chi tende ad associarla ad altre proprietà e capacità che sono tipiche dell’essere umano. Questo è rischioso, perché si applica in ambiti come quello medico e finanziario, dove sono necessarie risposte corrette".

C’è poi il grande problema della privacy...

"Sì, infatti il garante della privacy ha bloccato ChatGPT, facendo osservazioni sulla questione della gestione dei dati, che va fatta secondo regole ben precise. L’azienda ha dovuto modificare il modo di gestire questi dati, ed ora ChatGPT è di nuovo disponibile".

Non dobbiamo neanche associare l’intelligenza artificiale al computer ‘ribelle’ di ‘2001 Odissea nello spazio’?

"No, tanto più che in realtà la gente usa da tempo sistemi che funzionano con l’intelligenza artificiale, solo che non se ne accorge. Basti pensare a cose molto semplici come il navigatore satellitare che cerca la via più corta per noi, i safety tutor sulle strade, il quadratino verde che compare sul volto che fotografiamo, o una semplice ricerca sul web. Le applicazioni positive sono tante".

Raimondo Montesi