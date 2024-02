Intelligenza artificiale tra luci e ombre

L’AI (intelligenza artificiale) è una disciplina che studia come realizzare sistemi informatici in grado di simulare il pensiero umano. Questa "nuova" disciplina che sta spopolando negli ultimi anni tuttavia risale al 1623, per mano di Wilhelm Schickard che creò macchine in grado di effettuare calcoli matematici quasi in modo totalmente autonomo. Questa creazione col passare del tempo è diventata sempre più indipendente, suscitando grande entusiasmo per l’avanzo tecnologico e le sue varie applicazioni come per esempio: la medicina, il mercato azionario, la robotica, la legge, la ricerca scientifica, l’analisi dei dati… Una delle maggiori minacce che si affrontano con l’AI è il suo meccanismo decisionale: essa infatti è intelligente tanto quanto la persona dalla quale è stata programmata.

Tra i tanti vantaggi dell’intelligenza artificiale c’è sicuramente il fatto che quest’ultima ci permette di fare ricerche approfondite su qualsiasi campo o argomento, ma bisogna prestare grande attenzione perché non tutte le risposte sono corrette, questo perché spesso le fonti dalla quale vengono ricavate le informazioni non sono attendibili.

È quindi necessario verificare che le informazioni siano vere e corrette. Importantissimo è inoltre ricordare che quando si utilizza l’ intelligenza artificiale per ottenere risposte o risultati efficaci bisogna porre domande efficaci. L’AI viene definita ‘copilota’ perché senza la presenza di un essere umano quest’ultima non potrebbe esistere.

Silvia Angelini, 3B