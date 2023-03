"Intercettazioni in stile mafioso Da rabbrividire"

"Che fosse sovraffollato non me lo deve ribadire nessuno, io ero lì quella sera e ho vissuto sulla mia pelle quello che è stato. Le intercettazioni di cui si è parlato oggi mi sono sembrate da stile mafioso, ecco questo mi fa più rabbrividire". Così Paolo Curi, il marito di Eleonora Girolimini, la mamma di 39 anni vittima della Lanterna Azzurra, ieri ha commentato quanto emerso dall’udienza . Curi ieri è arrivato accompagnato dalla figlia Gemma, oggi quasi maggiorenne, che la notte maledetta era con il padre e la madre alla Lanterna Azzurra. "Queste persone hanno addirittura chiuso un contratto – ha aggiunto Curi – quando ancora non avevano nemmeno la licenza per far entrare le persone dentro la discoteca. Non avevano ancora avuto risposta. Si sentivano sopra ogni legge, sopra ogni cosa, questo fa impressione. La Lanterna non era un locale a norma, non avevano permessi. Non mi stupisce il sovraffollamento, ero lì dentro quella sera, l’ho vissuto sulla mia pelle, non me lo deve dire nessuno che quel posto era troppo affollato, lo so già. Io e mia moglie avevamo intensione di andare via, perché non c’era più spazio, nemmeno per muoversi". Sui gestori che puntavano a riempire la discoteca per fare cassa, come è emerso in precedenti udienze, ha osservato "per loro era normale ai fini di un guadagno fare qualcosa di irregolare ma una commissione che doveva guardarli a non farlo per me è più colpevole che loro". Sul mancato arrivo di Fedez non era sorpreso. "Poteva portare qualcosa in più al processo – ha detto - ma mi cambia poco. Questi personaggi si pongono sempre a livello mediatico, che vogliono aiutare, fare, ma solo quando si tratta di farsi pubblicità. Potevano fare qualcosa di utile per qualcuno ma sembra che non gliene freghi quando non ci sono né fama né soldi".