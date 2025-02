"Internazionalizzazione, ecco la scelta vincente"

Maria Alessandra Bertini, dirigente scolastica dell’IIS Savoia Benincasa definisce la scelta dei licei "vincente" e nel capoluogo allineata a quella nazionale. "La nostra offerta formativa – spiega – è orientata su opzioni e curvature legate soprattutto all’internazionalizzazione. In testa per quanto riguarda le scelte presso il nostro istituto troviamo il liceo scientifico e il linguistico Cambridge che hanno riscosso successo nella scelta del progetto culturale ed educativo degli studenti. Tra le preferenze che garantiscono preparazione competitiva e vincente risultano poi il liceo scientifico tradizionale e quello delle scienze applicate, così come il liceo linguistico tradizionale. Abbiamo assistito a una crescita importante dell’istituto tecnico economico e del turismo, anche in virtù dei modelli organizzativi adottati quali Mof e Igcse Economics e digital travel. In particolare la sperimentazione Mof, il Modello Organizzativo Finlandese, introdotto a partire da quest’anno prevede l’accorpamento delle discipline, non più di due al giorno, la cooperazione tra i ragazzi, tramite tavoli di lavoro, la riduzione del tempo dedicato alla lezione frontale del metodo tradizionale per un coinvolgimento attivo dello studente mediante esercizi in tavoli di lavoro o laboratori pratici". Perchè scegliere un liceo dunque? "Perchè offre un modello didattico innovativo e una strategia di ricerca efficace che contribuiscono alla valorizzazione dei talenti e alla costruzione di competenze necessarie per lo sviluppo del pensiero critico e la capacità di problem solving".