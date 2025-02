Interporto, Dpa in trattativa con un fondo americano

Dpa, azienda anconetana leader nella logistica e legata ad Interporto Marche ha deciso di vendere una parte della sua attività a un fondo americano. Le trattative sarebbero in fase avanzata. La notizia è piuttosto rilevante, in quanto testimonia come il mondo sia interessato allo sviluppo di Interporto Marche anche nella prospettiva della prossima nascita dell’hub Amazon che porterà vantaggi anche all’intermodalità. Non molto tempo fa la Dpa, per bocca del presidente del Cda Claudio Fammilume, aveva smentito voci di vendita alla Italsempione di Domodossola. Dpa gestisce il terminal dell’infrastruttura jesina. Nel momento dell’operazione i treni movimentati dall’Interporto erano circa 70 l’anno: oltre quattro volte in meno, del numero attuale che è ulteriormente destinato a crescere con l’arrivo in pianta stabile di Amazon.