Interporto, il nuovo hub logistico: "Vinta una sfida lunga trent’anni"

Un taglio del nastro che profuma di riscatto e di futuro, avvenuto pochi minuti prima delle 17.15, ieri pomeriggio, all’Interporto delle Marche di Jesi. Davanti alla nuova palazzina direzionale, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha parlato di "un’opera concreta, fatta di lavoro e di persone". Il presidente Massimo Stronati, invece, ha ricordato "una sfida lunga trent’anni, di rilancio grazie all’impegno delle istituzioni e alla capitalizzazione garantita dalla Regione", mentre il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, ha aggiunto che "questo è un punto di sintesi tra memoria, sviluppo e comunità". Voci diverse, unite dal senso di svolta che l’inaugurazione dell’hub logistico porta con sé.

Prima del taglio del nastro, due protocolli hanno sancito il rafforzamento della strategia intermodale marchigiana. Il primo riguarda il trasporto ferroviario delle barbabietole biologiche prodotte nella regione e destinate agli zuccherifici di Minerbio (Bologna) e Pontelongo, nel Padovano. L’intesa, siglata con la cooperativa CoproB Italia Zuccheri, rappresenta un esempio concreto di logistica sostenibile applicata alla filiera agroalimentare. Il secondo protocollo punta invece a consolidare l’attività ferroviaria interna con il supporto della Dpa, responsabile del comparto merci, mentre il rientro dell’Interporto nell’Uir, l’associazione nazionale che riunisce oltre 26 nodi logistici italiani, sancisce il ruolo marchigiano nel sistema logistico del Paese.

L’inaugurazione ha restituito al territorio una struttura profondamente rinnovata: nuova direzionale, impianto fotovoltaico, riqualificazione della viabilità interna e ridefinizione delle convenzioni con Ferrovie dello Stato. Tutto in linea con il piano industriale che ha avuto come volano l’arrivo di Amazon e che ora guarda a una seconda fase, fatta di servizi, digitalizzazione e sostenibilità. "Questa non è un’opera da talk show, ma da territorio: 120 lavoratori, 20 aziende, migliaia di persone coinvolte, 6 milioni investiti – elenca Salvini – ogni miliardo investito in opere pubbliche genera oltre 15mila posti di lavoro". Per Stronati quella di ieri "non è un traguardo ma una tappa, il ‘Gran Premio della Montagna’. Nel frattempo siamo pronti a nuove alleanze, a partire dall’Expo di Osaka".

Nardo Goffi, dirigente Infrastruttura e Territorio della Regione Marche, ha invece ricordato che "con l’ultimo impegno di 8 milioni di euro l’ente detiene il 96% dell’Interporto" e ha tracciato la mappa dei cantieri strategici: "Oltre 1,2 miliardi investiti nell’area, dal raddoppio ferroviario Orte-Falconara al bypass di Falconara, fino alla variante alla Statale 16 e all’ultimo miglio verso il porto di Ancona".

Il sindaco Fiordelmondo, facendo appello a Salvini, ha quindi richiamato la dimensione sociale: "Questo è un territorio laborioso, che non si sente provinciale pur vivendo in provincia – dice deciso – Ora serve rendere possibile ai lavoratori dell’Interporto di utilizzare il treno oltre all’automobile. Solo così lo sviluppo economico si legherà a quello sociale e ambientale". Nel frattempo, all’Interporto, sono già in cantiere un hotel da 57 camere pensato per trasportatori e cicloturisti, un’area ristoro, un’officina mobile, un distributore con prospettiva di rifornimento a idrogeno. Sul fronte digitale, infine, è stato presentato un progetto da 805mila euro, finanziato in parte dal Pnrr, per implementare un ecosistema tecnologico capace di gestire l’aumento dei volumi e favorire l’integrazione informativa tra nodi logistici.

Lorenzo Pastuglia