Interporto pronto a trasformarsi. Albergo e una comunità energetica

"Coperture per 24mila metri quadrati utili a realizzare una comunità energetica, un nuovo capannone e una stazione per la distribuzione di carburanti tra cui l’idrogeno, bar e albergo per i camionisti". Sono gli obiettivi del piano di sviluppo di Interporto Marche annunciati ieri dal presidente Massimo Stronati in occasione dell’avvio dei lavori di riqualificazione della palazzina per alcuni anni in abbandono accanto al mega hub Amazon in costruzione. Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale Goffredo Brandoni per un saluto iniziale (per la Regione c’era anche la consigliera regionale Lindita Elezi) e il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, oltre al Cda di Interporto, al presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini e ai tecnici interessati. Un cantiere quello per il restyling esterno (in questa prima fase dei lavori) della palazzina progettata 40 anni fa, per un investimento di quasi mezzo milione di euro. Un cantiere partito proprio ieri (al lavoro c’è la Eurobuilding spa di Servigiliano, la stessa che lavora al nuovo ponte San Carlo) e che dovrebbe concludersi a settembre prossimo. "Per San Settimio – scherza Stronati -. I tempi sono di 6 mesi ma cerchiamo assolutamente di terminarlo prima, perché per i primi giorni del 2025 quando l’hub di Amazon partirà, dovremo essere pronti. Interverremo con la manutenzione straordinaria delle strade che sono presenti e sufficienti ma in condizioni di cattivo stato manutentivo". "Questo è un passaggio importante, che riqualifica gli spazi di una struttura fondamentale per lo sviluppo non solo economico del territorio" aggiunge Fiordelmondo. "Abbiamo approvato il piano strategico – spiega il presidente Stronati – che domani (oggi, ndr) illustreremo ai sindaci del territorio. Da questo nascerà un piano industriale, molto a breve. Abbiamo già individuato delle azioni che sono quelle dell’intermodalità: questo è un sito proprio perfetto per farla decollare e avrà bisogno delle ristrutturazioni non solo dal punto di vista dei piazzali e delle strade che sono necessarie ma anche sulla digitalizzazione. Stiamo lavorando per realizzare qui una comunità energetica sulla copertura della palazzina di 12mila quadrati ma anche sul nuovo capannone da costruire di analoga dimensione e sulla chiesa che è stata edificata da Interporto. E nello stesso momento destineremo una parte dell’area servizi alla costruzione di un impianto di produzione dell’idrogeno".

Ma ci sono interessi a nuovi insediamenti in quest’area? "Sì ce ne sono – svela Stronati - e per questo abbiamo predisposto il piano di sviluppo. Per migliorare questi interessi affinchè non siano solo sporadici abbiamo questo contatto continuo con le associazioni di categoria".Tra gli obiettivi più ambiziosi degli amministratori di Interporto è di realizzare finalmente sul tanto agognato collegamento porto-aeroporto-interporto. "Sarebbe il massimo portare qui la retroportualità – aggiunge Stronati – un collegamento tra Interporto e porto". Grande attesa c’è per la stazione passeggeri a servizio degli oltre mille (iniziali) dipendenti che Amazon dovrebbe ‘assoldare’. "Abbiamo chiesto alla Regione Marche e a Rfi la trasformazione della destinazione d’uso da merci a passeggeri. C’è un’interlocuzione in corso e ci hanno detto che ci sono già i progetti e ora bisognerà vedere".