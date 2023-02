Interprete, compositore: Sciortino "one man"

di Raimondo Montesi

Non capita spesso di ascoltare un musicista classico che eccelle tanto come interprete quanto come compositore. L’occasione la offrono gli Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona, che venerdì (ore 20.30) ospitano allo Sperimentale Orazio Sciortino, alle prese con Franz Liszt (Rapsodia Ungherese n. 5, Rapsodie n. 16, 13 e 19) e Béla Bartók (Sei danze in ritmo bulgaro, 2 Danze rumene op. 8a), entrambi ungheresi ed entrambi pianisti-compositori, come accadeva spesso in passato. C’è poi un’opera dello stesso Sciortino: ‘Promenades:7 passeggiate immaginarie per sopravvivere ad una quarantena (2020)’.

Il concerto sarà preceduto da una conversazione tra il direttore artistico Guido Barbieri e il maestro.

Sciortino, dietro la scelta dei brani c’è un’intima coerenza, vero?

"A unirli è appunto il fatto che sono stati scritti da compositori che erano anche virtuosi della tastiera. C’è poi una comune ricerca compositiva che ruota attorno all’idea di danza. A tratti il legame tra i due è così forte che sembrerà di confonderli. Sono commistioni ed echi che derivano da sonorità affini. Il mio lavoro, in filigrana, ha dei riferimenti alla danza. Liszt e Bartok tra l’altro si rifacevano alle tradizioni popolari della danza e del canto".

Come mai questa sovrapposizione tra interprete e compositore è venuta meno?

"E’ accaduto con l’avvento delle registrazioni su disco e dell’affermazione delle carriere di concertista e di autore. I due ruoli si sono sempre più ‘specializzati’, anche per logiche del mercato".

E il suo caso?

"Per me sono due percorsi nati insieme. L’uno non potrebbe esistere senza l’altro. Chi compone ha un approccio più analitico, quasi ‘scientifico’. Chi suona davanti al pubblico ha un rapporto diverso anche riguardo alla scrittura".

Ma le sue ‘passeggiate immaginarie’ come sono nate?

"Le ho scritte durante il mio primo Covid, tra la prima e la seconda ondata. Sono divagazioni, tutte collegate fra loro, sorte dall’idea del tempo che non passa. Ognuna è un momento della giornata.

Non succedendo niente mi immaginavo di fare delle cose, di evocare luoghi mai veramente vissuti, e anche di ‘danzare’ con la mente. Sono brani nati un po’ per gioco".

Come ‘compositore contemporaneo’ qual è il suo stile?

"Non amo le etichette. E poi oggi non ci sono più canoni estetici fissi. Conta l’esperienza emotiva che l’ascoltatore fa ad un concerto. L’approccio giusto è la curiosità dei bambini".