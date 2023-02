La città di Maria Montessori sempre più a misura di due ruote. "Nel quartiere di via Sacco e Vanzetti – annuncia il sindaco Damiano Costantini dalla propria pagina Facebook – è terminata la prima parte dei lavori di costruzione dei percorsi ciclopedonali in sostituzione a dei meri solchi sul terreno. In pratica sono dei collegamenti sicuri tra il quartiere di via Sacco e Vanzetti con altri quartieri della città (centro, scuole plesso Manzoni e via Sant’Andrea). La seconda parte dei lavori – aggiunge il primo cittadino che a maggio terminerà il suo mandato – interesserà il collegamento tra il centro della nostra città con il quartiere sottostante l’ospedale (via Tien An Men, via Palach e frazione Le Cozze). Partiti nei giorni scorsi anche i lavori per la nuova casa dei bambini di via Sant’Andrea, il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio storico e la demolizione con successiva ricostruzione dell’estensione degli anni Ottanta. "Il nuovo polo scolastico – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Alcalini – sarà ecosostenibile e all’avanguardia, con un forte presenza di verde e materiali naturali ed eco- compatibili. La facciata sarà in laminato Hpl e i serramenti in alluminio a taglio termico per una riduzione del fabbisogno energetico e un risparmio di anidride carbonica".

Sa. fe.