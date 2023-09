Interventi sui fiumi, la Regione stanzia un altro milione di euro

Sono stati firmati ieri mattina i nuovi decreti in somma urgenza per sei nuovi interventi sul fiume Nevola, fiume Cesano e torrente Burano tramite fondi messi a disposizione dal vice commissario per l’alluvione Stefano Babini. Complessivamente saranno impiegati un milione e 600mila euro. Nello specifico tre interventi riguarderanno il fiume Cesano: il primo nel comune di Corinaldo per 250mila euro; il secondo per Castellone di Suasa per 250mila euro; il terzo nel comune di Pergola per 300mila euro. Sul fiume Nevola sono previsti due interventi: il primo tra i comuni di Tre Castelli e Corinaldo per 300mila euro e nei comuni di Ostra Vetere e Barbara per 300mila euro.