Intervento delle Volanti a Ancona, "Guida e Basta" per la sicurezza stradale

Personale delle Volanti è intervenuto l’altro pomeriggio in zona Grazie, in quanto una tassista segnalava che due clienti rifiutavano di pagare la corsa effettuata. Identificati i soggetti, di origine straniera, nazionalità peruviana e riportata la calma, le parti venivano rese edotte delle loro facoltà. Nello stesso pomeriggio gli agenti sono intervenuti in Piazza Roma, dove veniva segnalata una donna in difficoltà, stesa per terra. Giunti sul posto la donna riferiva di essere solo stanca e per tanto veniva invitata a rientrare presso la sua abitazione, data l’ora calda (erano le 15 circa). La Polizia invita i cittadini, soprattutto anziani e famiglie con bambini o persone fragili, ad evitare le ore più calde, ancor più in questi giorni di temperature particolarmente alte. Restando in tema estivo la polizia stradale lancia un appello: "Basta con le distrazioni. Basta con l’uso del cellulare. Basta con l’uso di alcol e droghe. Mettersi alla guida dell’auto è un atto di responsabilità e di rispetto delle regole. Il viaggio su strada non può rappresentare un rischio per la propria vita e quella degli altri". Nel nuovo spot sulla sicurezza stradale, presentato ieri, Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) rilancia questi messaggi che dal 2015 sta divulgando nella sua campagna con uno slogan diretto e chiaro: "Quando guidi, Guida e Basta"

Il video è stato realizzato da Anas in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, in versione televisiva e radiofonica. "Ricordiamo che oltre il 93% degli incidenti stradali deriva dal comportamento del guidatore: distrazione, velocità eccessiva, guida in stato di alterazione. E’ responsabilità e priorità di tutti noi – sottolinea l’ad di Anas - sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni e diffondere in ogni settore sociale una nuova cultura della sicurezza stradale".