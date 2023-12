Intervista a Melappioni: "L’incubo liste d’attesa e l’assunzione di medici: vi spiego il grande bluff"

di Sara Ferreri

Augusto Melappioni, lei parla di grave situazione e scarse risposte ai cittadini che hanno bisogno di curarsi, però l’Ast Ancona ha appena emanato bandi per assumere 120 tra medici e infermieri...

"E’ un bluff perché non è personale per i nostri ospedali se non quelle che riguardano chi è già al lavoro. La maggior parte è già a libro paga della Regione con un’altra posizione. Cioè dicono personale in più, ma in effetti è personale che già lavora, come il dermatologo a Jesi che hanno sbandierato come in più, era già lì come specializzando. Ma la farsa più grossa rimane la cardiologia di Jesi: annunciano 3 medici che però in tutto coprono un medico a orario pieno, 12 ore ciascuno. Il problema vero è che le Marche sono finanziate e hanno personale per un massimo di 10 ospedali dal governo, ma se tu ne hai aperti 13-14 ogni ospedale sarà a corto di tutto".

Quindi che fare?

"Servono decisioni drastiche e anche impopolari per salvaguardare il sistema sanitario nazionale, perché i bilanci pubblici non migliorano certo. Il ministero riconosce che per una regione come la nostra servono 10 ospedali e noi ne vorremmo pure riaprire altri 4-5. Con risorse sempre più limitate dobbiamo scegliere se avere l’ospedale sotto casa o una sanità di eccellenza. Ad esempio se sono a Cingoli e sto male vado all’ospedale sotto casa ma poi se mi accorgo che sto parecchio male magari vado al Nord. Se devo partorire vado in un punto nascite dove fanno poche decine di parti e magari non c’è una terapia intensiva? Oggi si fanno a cento chilometri i pranzi di matrimonio e non ci si può spostare di qualche decina di chilometro per curarsi? Io non vedo scelte coraggiose ma solo scelte sbagliate magari solo per fare contente le persone e l’assessore regionale si nasconde...".

Un esempio di scelta sbagliata?

"Abbiamo un ospedale a Fano e uno a Pesaro vicinissimi e ne costruiamo uno nuovo. A Fermo facciamo un nuovo centro studi per la cardiologia che è già presente a Macerata e Ascoli ma così i professionisti dovranno rinunciare a fornire servizi che prima svolgevano come l’elettrocardiogramma e le prove da sforzo".

Per tornare ad Ancona, la nuova Ast ora ha autonomia giuridica e di spesa...

"Nessuno parla dei tagli che la Regione sta imponendo alle Ast, le aziende sanitarie. La più colpita è l’Ast, ex area vasta 2, quella della provincia di Ancona. La dimostrazione è la grave carenza di cardiologi a Fabriano, Jesi e Senigallia per cui non si fanno assunzioni mentre nelle altre province sì. E questo penalizza per primo le liste di attesa, visto che i medici non sono neanche sufficienti per la guardia interna. Nessuno ne parla, leggo invece molto di luminarie, piste di ghiaccio, festività varie, finanziamenti a pioggia per attività varie, di sicuro secondarie rispetto alla sanità".

Ma il budget è limitato...

"L’Emilia Romagna ha impegnato mezzo miliardo fuori dal bilancio della sanità, togliendoli ad altri capitoli di spesa. Noi potremmo fare altrettanto magari rinunciando alle feste di Natale o alle piste di ghiaccio a favore della salute pubblica. Ad esempio oggi i pazienti anziani che possono essere dimessi dal pronto soccorso di Jesi devono attendere 7-8 ore perché c’è una sola ambulanza disponibile. Si potrebbe fare una convenzione con una pubblica assistenza per decongestionare il reparto di emergenza urgenza".