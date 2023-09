Intervista a Silvetti "Ecco i miei 100 giorni da sindaco di Ancona: ora inizia la riscossa"

di Pierfrancesco Curzi

Sindaco Silvetti, domani scadono i primi 100 giorni dalla sua investitura a sindaco di Ancona: se li aspettava così?

"In fondo sì. Sono stati giorni molto intensi, duri a tratti, specie dopo la prima ricognizione patrimoniale, quando ci siamo accorti che in cassa non c’era un euro".

Solo così si spiega come mai la città, da giugno a fine agosto, non sia poi cambiata molto?

"Soprattutto per questo motivo. Non avevamo margini di manovra, non potevamo programmare nulla. Solo l’assestamento di bilancio a luglio ci ha dato un po’ di linfa, ma per l’estate era difficile fare di più. Abbiamo dovuto lavorare in continuità nell’ambito del passaggio di consegne dalla vecchia alla nuova gestione".

Vi hanno accusato di aver soltanto tagliato i fondi agli eventi culturali del 2023. Come risponde?

"Ripetendomi: senza soldi in cassa non avevamo margini di manovra. Sia chiaro, non abbiamo ridotto i fondi del 50%, piuttosto li abbiamo aumentati del 50% visto che la cassa era vuota".

Adesso che succede?

"La Festa del Mare è stato il nostro spartiacque. Abbiamo deciso di tenere botta fino a quell’evento, ora la musica cambia. Parte la riscossa, presenteremo la nostra visione della città, iniziando sin da subito a programmare la prossima stagione culturale estiva. Le cose saranno diverse tra un anno. Il faro di tutto sarà il bilancio di previsione 2024". Non c’è solo la cultura però. A settembre subito due incombenze non da poco: la grana della società unica per il trattamento dei rifiuti e il via dei cantieri nell’ambito della Next Generation EU. Partiamo dai rifiuti?

"È vero, settembre sarà un mese cruciale. Il 20 aspettiamo l’intervento dell’Ata (Autorità d’Ambito, ndr) per capire se ci sono possibilità concrete per perseguire l’ipotesi della società ‘in house’. In caso negativo l’unica alternativa è andare a gara con tutta una serie di conseguenze".

E sul rispetto delle procedure dei progetti Pnrr?

"I tempi dei contratti li abbiamo rispettati tutti, non ci sono segnali contrari, quando e se ci saranno li evidenzieremo. Ripeto, tuttavia, siamo nei tempi ed entro la metà di questo mese partiranno i primi cantieri previsti".

Lei si è tenuto la delega del porto, conferma il ‘no’ al molo Clementino per le grandi navi da crociera?

"Non credo ci siano più dubbi ormai alla luce delle valutazioni negative dell’impatto che l’opera potrebbe avere sull’ambiente e sulla città".

Con il professor Bonifazi, in tema d’ambiente, c’è totale accordo sulla strategia?

"Certo, ci siamo sentiti pochi giorni fa. A tal proposito confermo il via al Pia 2, per cui la Regione ha già promesso un finanziamento di 300mila euro". Restando sulle questioni portuali, quali le mosse più immediate?

"Intanto domani (oggi, ndr) incontrerò il presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Vincenzo Garofalo, dopo la pausa estiva, per rimettere tutto in moto".

Cosa nello specifico?

"Dal discorso sulla stazione marittima ferroviaria all’ex Tubimar, dagli spazi per la cantieristica al lungomare...".

E lo spostamento di alcuni traghetti dal Porto Antico ai moli ex silos?

"Certo, anche lo spostamento delle navi passeggeri".

L’ordinanza anti-bivacchi: va bene così, la firmerebbe di nuovo?

"Era un atto dovuto, esiste in tante città italiane". Quale il senso principale, non credo fare cassa coi poveri no?

"Certo, li considero crediti inesigibili, ma dovevamo dare un segnale e soprattutto collaborare con la questura per emettere misure speciali. Le società e le città sono complesse ormai, ma non mi potevo girare dall’altra parte sul decoro facendo finta che i fenomeni non accadessero. Non era dignitoso".

Arriveranno altre navi ong con migranti?

"Dieci giorni fa ho parlato col presidente Tajani, gli ho fatto capire a chiare lettere come stanno le cose. Abbiamo bisogno di smaltire l’ondata di profughi. Credo abbia capito la situazione".

Come ha appreso le parole dell’assessore Bertini sul suo ‘essere ebrea...’?

"Lei ha un approccio laico alla vita e al suo ruolo e ha pronunciato quella frase con autoironia. Se quella frase l’avesse detta un assessore ‘politico’ sarebbe stato diverso. Gli amici della comunità ebraica ci hanno riso su".

E l’assessore Tombolini che ha ammesso come una cosa sia stare all’opposizione e un’altra essere dall’altra parte?

"Dimostra grande umiltà da parte sua, in fin dei conti anche lui, come la Bertini, è un tecnico e non è una coincidenza. Un assessore politico non si sarebbe espresso così".

Per concludere, soddisfatto della sua squadra? "Al 100%, qualcuno ha lavorato più sotto i riflettori, altri meno. A tutti ho chiesto un report dei 100 giorni come voi del Carlino avete fatto con me".