Intervista al presidente: "Porto, via al dragaggio: diventerà il più appetibile. E svolta alla banchina 27"

Presidente Garofalo, partiamo dall’attualità e dai problemi evidenziati due settimane fa a causa dei fondali bassi che hanno fatto arenare una porta-container e bloccarne un’altra in entrata: l’intervento parziale di alcuni giorni fa ha risolto quell’emergenza?

"Credo proprio di sì, è stato effettuato un livellamento delle sabbie sul fondale davanti alla banchina 26 dove attraccano le navi porta-container. Il sedime tolto da quella sorta di duna sabbiosa è stato messo in un tratto di specchio d’acqua in piena sicurezza".

Detto questo, i fondali dello scalo vano adeguati, è d’accordo?

"Certo e le spiego anche perché. Si possono aprire nuove e interessanti prospettive e dopo l’intervento di dragaggio generale dei fondali, Ancona sarà tra i porti più appetibili anche dalle grandi porta-container. Adesso stiamo correndo dopo quanto accaduto a cavallo tra gennaio e febbraio, ma il progetto di dragare i fondali fino alla misura top (14 metri, ndr) era previsto proprio nel 2024".

Dai fondali alle banchine, l’anima dell’attività portuale: riesce a darci buone notizie sui lavori della 27?

"Il cantiere partirà a giorni, forse già la prossima settimana". Ci sta dicendo che i contenziosi e le procedure a rilento sono state risolte dopo anni di blocco totale?

"Sì e le dico che la concessione è stata firmata così come le pratiche per l’escavo già autorizzato. L’allestimento da parte dell’impresa, il raggruppamento di imprese Mentucci per dirla bene, è in corso".

I tempi di consegna dell’opera?

"Tra i 30 e i 36 mesi. Mi faccia aggiungere una cosa però...". Dica pure presidente...

"Siccome dalla 27, di conseguenza dall’attigua 28, partirà il ‘braccio’ collegato alla diga dove realizzare la Penisola, nel frattempo quest’opera, la più strategica in ottica futura, non aspetta i lavori della 27 ma va avanti". Quindi la Penisola procede in parallelo?

"Sì, intanto l’abbiamo inserita nel Dpss del 2024 e dalla pianificazione passeremo alla progettazione. L’obiettivo finale è portare tutte le attività mercantili di qua e liberare il Porto Antico a favore della città".

Sul Molo Clementino qualche intoppo?

"No, abbiamo stilato il SIA, lo Studio integrato ambientale da inviare al Ministero nell’ottica delle valutazioni necessarie (VIA per l’impatto ambientale e VAS quella strategica, ndr). L’analisi dello studio, fondamentale per procedere oltre, l’abbiamo affidata a degli esperti, ma per il resto il progetto va avanti".

Sulla situazione delle altre banchine ‘merci’, dalla 19 in avanti, a che punto siamo?

"Il retro della 22 è in fase di collaudo, sulla 23 stiamo procedendo alla demolizione delle vecchie gru; per quanto concerne le pavimentazioni del tratto dalla 19 alla 21 (ex Silos, ndr) l’opera è a gara e la fase la esauriamo entro marzo".

Ad alcune settimane dall’avvio della crisi nel Mar Rosso l’impatto per il nostro scalo inizia a farsi sentire oppure no?

"No, l’impatto non è ancora così evidente, stando almeno agli umori del porto. Il Ministero competente ci ha chiesto di tenerlo periodicamente aggiornato sull’eventuale perdita di traffici".