Intervista spettacolo,: "L’Europa dei popoli" con Sylos Labini

Fa tappa ad Ancona l’intervista spettacolo ‘L’Europa dei popoli. Gli inimitabili’ con Edoardo Sylos Labini, condotta dal giornalista Francesco Maria Del Vigo. Ad accompagnare le parole dei due saranno le musiche originali del maestro Sergio Colicchio, oltre ad alcuni video e immagini di repertorio.

Il racconto è incentrato sulla vita di tre italiani inimitabili, con le loro vite straordinarie, i loro pensieri, le loro azioni: Giuseppe Mazzini, Gabriele D’Annunzio e Filippo Tommaso Marinetti. L’appuntamento è per questa sera (ore 20.30) presso l’Auditorium ‘Orfeo Tamburi’ alla Mole Vanvitelliana. ‘Gli Inimitabili’ prende spunto da una trasmissione televisiva andata in onda su Rai Rai3 in cui Edoardo Sylos Labini ha proposto in chiave ‘crossmediale’ la vita di questi tre personaggi che non hanno temuto di essere e andare controcorrente nel corso della loro vita.

Lo spettacolo è suddiviso in tre capitoli, uno per ciascuno dei personaggi. Edoardo Sylos Labini, attore e regista, ha debuttato sulle scene nel 1995 al fianco di Alida Valli in ‘Questa sera si recita a soggetto’ di. Pirandello, per la regia di Giuseppe Patroni Griffi. Nel 1998 è stato segnalato come autore al Premio Riccione con la sua opera prima ‘Scritti metropolitani per violino’. Ha recitato in numerose fiction e ha calcato i palcoscenici dei più importanti teatri italiani.

Nel 2001 è protagonista con Luisa Ranieri del tormentone pubblicitario ‘Antò fa caldo’. Attualmente è consulente artistico del Teatro Manzoni di Milano.