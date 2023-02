Intesa chiude le filiali La rabbia del sindaco

Chiusura delle filiali a Staffolo, Cerreto d’Esi, Serra San Quirico e Genga si mobilitano i consigli comunali e anche l’Unione montana che oggi discuterà della questione anche su sollecitazione di Uncem. "Abbiamo convocato per giovedì prossimo – spiega il sindaco di Staffolo Sauro Ragni – i gruppi consiliari e porteremo in votazione un ordine del giorno per esprimere la nostra contrarietà alla chiusura dell’unica filiale, quella di Intesa, presente in un Comune di oltre 2.100 persone, molte delle quali anziane. In ogni caso sin dal giorno in cui ci è stata comunicata la chiusura non siamo stati con le mani in mano. Ci siamo mossi per sondare l’interesse di altri istituti di credito a venire a Staffolo e ci sono buone possibilità che si possa arrivare ad una soluzione. Anche se non è un accadimento di nostra competenza riteniamo giusto muoverci per continuare a dare un servizio importante ai nostri compaesani, specie coloro che non hanno mezzi con cui spostarsi o familiari che possano seguirli assiduamente quali si troverebbero nelle prossime settimane senza servizio bancomat".