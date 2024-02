"Intimidazione al Comune?. Il malcontento non manca"

"Qualcuno si è introdotto nel cantiere e ha dato fuoco al telone in pvc che copriva l’area interessata dai lavori". A dirlo, è l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, contattato dal Carlino poche ore dopo l’incendio del cantiere al Mercato delle Erbe: "I tecnici hanno fatto un sopralluogo e mi hanno riferito che qualcuno ha spostato le transenne e ha innescato il tutto. Il telone era puntellato e serviva a impedire che l’acqua piovana potesse entrare nell’area del cantiere. Nessun materiale pericoloso, fortunatamente è poca cosa – ribadisce Tombolini – Mi hanno detto che la fiamma sia stata innescata manualmente".

Troverebbero quindi conferma le ipotesi avanzate da negozianti e residenti del centro: "Se si tratti di una intimidazione contro il Comune – riflette – questa non è una interpretazione che so dare. Ma certamente potrebbe rappresentare malcontento. In fondo, io al Mercato ci passo ogni mattina e il malcontento, da parte di chi lavora lì, mi viene rappresentato. C’è sempre del malcontento per qualsiasi cosa. Un cantiere crea fastidio, disturba i residenti con riguardo, ad esempio, ai parcheggi. Noi sul cantiere gli stiamo addosso, lo monitoriamo e mi creda non è possibile che proceda a rilento. Non è colpa degli uffici o dei professionisti, ma della ditta. Ieri gli operai non si sono presentati a lavoro, e non certo per via dell’incendio. Ho già convocato la l’impresa per la prossima settimana. Bisogna che decida se vuole andare avanti o no. Entro il 30 settembre, va consegnato il 30% del fatturato. Di mezzo, ci sono i fondi del Pnrr: occorre fare presto".

Nicolò Moricci