"Intimo sexy! Elvis a teatro 2024". I Baustelle ad Ancona il 9 aprile

"Intimo sexy! Elvis a teatro 2024". È il nome che i Baustelle hanno voluto dare al nuovo tour, che il 9 aprile farà tappa al Teatro delle Muse di Ancona. Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi torneranno sul palco di dodici teatri per promuovere il loro ultimo album "Elvis", che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza rock. Dopo il successo del tour nei club, coronato da un sold-out dietro l’altro, la band in primavera si esibirà in un concerto definito "elettrico e confidenziale, da nightclub e confessionale", per far risuonare lo spirito rock di "Elvis" in un’atmosfera più intima. La data zero sarà il 5 aprile al Teatro Lyrick di Assisi. Info, prevendite: www.vivoconcerti.com.